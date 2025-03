Mianowanie w służbie cywilnej? Nie można spocząć na laurach

Czym są mianowania w służbie cywilnej?

Mianowanie to narzędzie do profesjonalizacji kadr w administracji rządowej. Za jego pomocą już od wielu lat w polskim systemie służby cywilnej weryfikuje się wiedzę i umiejętności członków korpusu służby cywilnej, tzn. urzędników rządowych. Postępowanie kwalifikacyjne, które służy uzyskaniu tego mianowania, jest wymagające. Pracownicy korpusu służby cywilnej muszą włożyć wiele pracy, żeby zakończyć pozytywnie to postępowanie. Założeniem ustawodawcy było wyselekcjonowanie w drodze tego postępowania najbardziej elitarnej grupy urzędników rządowych – urzędników mianowanych, którzy dadzą rękojmię najlepszej jakości pracy i najlepszego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków, bez względu na to, w jakim urzędzie będą pracować – w ministerstwach, w urzędach centralnych, w urzędach wojewódzkich czy też w innych jednostkach rządowych.