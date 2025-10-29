Czy skrócenie czasu pracy w administracji publicznej jest możliwe?

Na liście 90 organizacji wybranych do testowania skróconego czasu pracy w ramach rządowego pilotażu znalazło się aż 37 jednostek publicznych, w tym gminy, powiaty oraz urzędy miast. To niemal połowa wszystkich uczestników programu. Tak duży udział administracji publicznej rodzi pytania o zasadność i reprezentatywność doboru podmiotów. Tym bardziej że znamy przykłady jednostek, które wprowadziły modele krótszego czasu pracy już wcześniej – na własną rękę.