Czy skrócenie czasu pracy w administracji publicznej jest możliwe?

Dyskusje wokół skróconego czasu pracy, nasilone po ogłoszeniu rządowego pilotażu, rodzą pytanie o uniwersalność tego rozwiązania. Szczególnie kontrowersje budzi duży udział administracji publicznej wśród podmiotów zakwalifikowanych do programu.

Publikacja: 29.10.2025 04:50

Foto: Adobe Stock

Marta Pypłacz

Na liście 90 organizacji wybranych do testowania skróconego czasu pracy w ramach rządowego pilotażu znalazło się aż 37 jednostek publicznych, w tym gminy, powiaty oraz urzędy miast. To niemal połowa wszystkich uczestników programu. Tak duży udział administracji publicznej rodzi pytania o zasadność i reprezentatywność doboru podmiotów. Tym bardziej że znamy przykłady jednostek, które wprowadziły modele krótszego czasu pracy już wcześniej – na własną rękę.

