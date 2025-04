Sąsiad nie zawsze będzie stroną w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

Planując inwestycję, zawsze należy mieć na uwadze, jaki wpływ będzie miała ona na obiekty budowlane, które już istnieją. Przy czym nawet jeśli jej realizacja spowoduje ograniczenia w zabudowie terenu, nie oznacza to braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wszystkie uciążliwości, które wynikną z realizacji inwestycji, mogą być kwalifikowane jako skutkujące prawnym ograniczeniem możliwości zagospodarowania.

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie terenu (art. 3 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.; dalej: p.b.). Dotyczy to terenu wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia, sprowadzające się tylko do zabudowy, a nie szeroko rozumianego zagospodarowania terenu. Trzeba pamiętać, że chociaż obiekt budowlany może wprowadzać konkretne ograniczenie w zabudowie terenu, nie oznacza to, iż jego realizacja jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi i co za tym idzie, że nie można będzie uzyskać na jego realizację pozwolenia na budowę (wyrok NSA z 14 stycznia 2025 r., II OSK 2549/22).