Uaktualnienie dokumentu nie wymaga nowej sprawy

Takie wnioski dla urzędników zajmujących się wsparciem dla osób niepełnosprawnych płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku z 27 marca 2025 r.

Spór dotyczył ustalenia poziomu potrzeby wsparcia. O jego orzeczenie pod koniec września 2024 r. do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystąpiła kobieta. Do wniosku dołączyła kwestionariusz samooceny w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem w życiu oraz dwa orzeczenia. Jedno było od lekarza orzecznika ZUS i dotyczyło całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji z datą ważności do 31 sierpnia 2024 r. Drugie – o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności – pochodziło od powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i było ważne do września 2024 r. Oba dokumenty w okresie ważności stanowiły podstawę do ustalenia poziomu potrzeby wsparcia niezbędnego do ubiegania się o świadczenie wspierające.