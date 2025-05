Poczęstunek dla wybranych nie z gminnego budżetu

Z budżetu gminy można finansować wyłącznie jej zadania własne. Konstrukcja przepisów generuje jednak wątpliwości co do tego, co jest zadaniem gminy, a co nie jest. Ustawodawca określił katalog tych zadań w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2024 r., poz. 1465 ze zm.).

Zadania gminy