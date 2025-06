Wydawałoby się, że jeśli instytucja samorządowa organizuje konkurs na stanowisko inspektora, to będzie on przeprowadzony z zachowaniem zasad i reguł zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych. Przepisy wskazują na dwie podstawowe zasady naboru na stanowisko urzędnicze: otwartość i konkurencyjność. Ta pierwsza oznacza, że do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani. Konkurencyjność ma natomiast doprowadzić do wyłonienia najlepszego kandydata do pracy.

W praktyce nierzadko zasady te są omijane. Wprawdzie organizuje się konkurs, ale kryteria w ogłoszeniu o naborze są takie, że może je spełnić tylko konkretna osoba. Mogą np. dotyczyć wykształcenia czy doświadczenia zawodowego, chociaż nie muszą przesądzać o najwyższych kompetencjach na obsadzane stanowisko.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce, a uzasadnienie wyboru kandydata jest mało przekonujące, można zaskarżyć informację o naborze do sądu administracyjnego. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, np. osoba, która również brała udział w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze, ale nie została wybrana do zatrudnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 22 kwietnia 2025 r. o sygn. III SA/Łd 748/24 potwierdził, że przedmiotem skargi może być rozstrzygnięcie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze jako akt w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wieńczący procedurę wyłonienia kandydatów.

