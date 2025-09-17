Czy uczeń powinien korzystać z telefonu w szkole?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, toczy się dyskusja, co zrobić z telefonami komórkowymi w szkołach. Według danych CBOS z marca 2025 r. aż 73 proc. Polaków opowiada się za zakazem korzystania ze smartfonów w szkołach. Z uzyskanych deklaracji respondentów wynika, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ogólnych, jednolitych regulacji dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów niż to, żeby każda placówka ustalała zasady we własnym zakresie (71 proc. wobec 25 proc.). Obecnie to właśnie szkoła może regulować dostęp do smartfonów, ale tylko w ograniczonym zakresie. Za sprawą poselskiego projektu nowelizacji prawa oświatowego, nad którym trwają prace w Sejmie, może się to zmienić.