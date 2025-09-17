Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Gmina nie ma pełnej swobody w prowadzeniu polityki przestrzennej

Warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i związana z tym ochrona powietrza są jednymi z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Publikacja: 17.09.2025 05:00

Czy uczeń powinien korzystać z telefonu w szkole? Czy obecnie szkoła może tego zabronić?

Czy uczeń powinien korzystać z telefonu w szkole? Czy obecnie szkoła może tego zabronić?

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

SPIS TREŚCI

  1. Ograniczenie prawa własności
  2. Potrzeby ochrony środowiska
  3. Czystość powietrza
  4. Ochrona wód

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie gminnych aktów planowania przestrzennego, należą do zadań własnych gminy. Tak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. DzU z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm., dalej jako u.p.z.p.). Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy z kolei do zadań samorządu powiatu (ust. 2). Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego (obszarze metropolitalnym) należą zaś do zadań związku metropolitalnego, jeżeli został utworzony (ust. 2a). Z kolei kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz audytu krajobrazowego, należą do zadań samorządu województwa (ust. 3). Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa należą zaś do zadań Rady Ministrów (ust. 4).

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Urzędnik nie musi zawsze stosować się do zasady korzyści
Administracja
Urzędnik nie musi zawsze stosować się do zasady korzyści
Jak zawiadomić rodziców o likwidacji szkoły?
Administracja
Jak zawiadomić rodziców o likwidacji szkoły?
Samorząd może czynić inwestycje na cudzej działce
Administracja
Samorząd może czynić inwestycje na cudzej działce
Czy uczeń powinien korzystać z telefonu w szkole? Czy obecnie szkoła może tego zabronić?
Administracja
Konfiskata telefonu w szkole niezgodna z prawem. Wkrótce sytuacja się zmieni?
Kiedy starosta zatrzyma, a kiedy zwróci prawo jazdy?
Administracja
Kiedy starosta zatrzyma, a kiedy zwróci prawo jazdy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama