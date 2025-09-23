Jednym z najczęściej powielanych mitów dotyczących innowacji w administracji publicznej jest przekonanie, że administracja publiczna jest z natury biurokratyczna, sztywna i niezdolna do zmiany. Ten stereotyp utrwala obraz sektora publicznego jako skostniałej machiny, ograniczanej przez hierarchię, zbiurokratyzowane struktury i złożone procedury, niezdolnej tym samym do efektywnego wprowadzania nowych rozwiązań. W rzeczywistości jednak, mimo licznych wyzwań i nadrzędnej zasady legalizmu, zgodnie z którą administracja działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, innowacyjność w sektorze publicznym jest nie tylko możliwa, ale wręcz staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Potwierdzają to zarówno wyniki badań, takich jak Barometr Innowacyjności w państwach skandynawskich za lata 2020–2021, jak i liczne inicjatywy promujące innowacje w administracji oraz ich upowszechnianie w świadomości społecznej.