Czy sprzedaż zdemontowanych elementów mostu podlega VAT?

Nie każda sprzedaż realizowana przez gminę podlega opodatkowaniu VAT. Niejednokrotnie gmina ma jednak dylemat, czy brak naliczenia VAT jest uzasadniony.

Publikacja: 23.09.2025 05:00

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, czy sprzedaż zdemontowanych elementów mostu będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT, czy może jednak będzie opodatkowana VAT.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu mają być stalowe elementy mostu pochodzące z demontażu, które zabezpieczono antykorozyjnie i zmagazynowano na placu składowym. Przed demontażem most pełnił funkcję użytkową i stanowił infrastrukturę wykorzystywaną przez gminę do realizacji jej zadania własnego w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie odliczała podatku VAT w związku z utrzymaniem mostu. Most nie mógł być eksploatowany, gdyż utracił zdolność bezpiecznego przenoszenia obciążeń użytkowych taborem samochodowym i ruchem pieszych. Most został więc zamknięty i zdemontowany.

