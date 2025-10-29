Rzeczpospolita
Podstawą finansowania zakładu budżetowego jest dotacja

Gmina nie może płacić za usługi samorządowego zakładu budżetowego na podstawie not obciążeniowych.

Publikacja: 29.10.2025 05:30

Gmina nie może płacić za usługi samorządowego zakładu budżetowego na podstawie not obciążeniowych.

Gmina nie może płacić za usługi samorządowego zakładu budżetowego na podstawie not obciążeniowych.

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość realizowania swoich zadań za pośrednictwem zróżnicowanych pod względem prawnym jednostek organizacyjnych.

Ich listę określa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). To m.in. zakłady budżetowe.

