Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ile zanieczyszczający powinien zapłacić za emisje?

To podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego. Jej wysokość zależy od ilości i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, ale w przepisach nie wskazano metody pozyskiwania danych dotyczących emisji.

Publikacja: 29.10.2025 05:20

Ile zanieczyszczający powinien zapłacić za emisje?

Ile zanieczyszczający powinien zapłacić za emisje?

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

SPIS TREŚCI

  1. Przedmiot opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
  2. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 
  3. Podmiot korzystający ze środowiska, czyli kto?

Katalog środków ochrony środowiska jest bardzo szeroki i nic w tym dziwnego, skoro tak cenny dla ludzkości jest przedmiot tej ochrony. Zapewniają ją zarówno regulacje konstytucyjnoprawne, prawnomiędzynarodowe, unijne, jak i karnoprawne, cywilnoprawne i administracyjnoprawne. Część z tych ostatnich to środki finansowo-prawne ochrony środowiska, które zostały zawarte w art. 272 i następnych ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2025 r., poz. 647 z późn. zm., dalej jako p.o.ś.).

Pozostało jeszcze 96% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Specjalista ma tylko wspomóc administrację fachową wiedzą
Administracja
Specjalista ma tylko wspomóc administrację fachową wiedzą
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Do limitu liczy się nie tylko czas faktycznej pracy kontrolerów
Administracja
Do limitu liczy się nie tylko czas faktycznej pracy kontrolerów
Gmina nie może płacić za usługi samorządowego zakładu budżetowego na podstawie not obciążeniowych.
Administracja
Podstawą finansowania zakładu budżetowego jest dotacja
Kto może kontrolować samorządowe spółki?
Administracja
Kto może kontrolować samorządowe spółki?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Czy skrócenie czasu pracy w administracji publicznej jest możliwe?
Administracja
Czy skrócenie czasu pracy w administracji publicznej jest możliwe?
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama