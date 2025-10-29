Ile zanieczyszczający powinien zapłacić za emisje?

Katalog środków ochrony środowiska jest bardzo szeroki i nic w tym dziwnego, skoro tak cenny dla ludzkości jest przedmiot tej ochrony. Zapewniają ją zarówno regulacje konstytucyjnoprawne, prawnomiędzynarodowe, unijne, jak i karnoprawne, cywilnoprawne i administracyjnoprawne. Część z tych ostatnich to środki finansowo-prawne ochrony środowiska, które zostały zawarte w art. 272 i następnych ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2025 r., poz. 647 z późn. zm., dalej jako p.o.ś.).