Gmina nie może ograniczyć czasowo pomocy dla kotów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność jednego z paragrafów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dotyczącego dokarmiania wolno żyjących kotów. To efekt skargi, jaką do WSA wniósł prokurator rejonowy. Dotyczyła ona zapisu, iż sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi następuje poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym.

Prokurator uznał, iż taka regulacja stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy o ochronie zwierząt (u.o.z.), albowiem ogranicza obowiązek opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmiania, wyłącznie do okresu jesienno-zimowego. Tymczasem, jak zauważono w skardze, jest to sytuacja nie do pogodzenia z koniecznością realizacji zadania własnego określonego w art. 11 ust. 1 u.o.z., które gmina powinna realizować przez cały rok. Przepis nie zakreśla bowiem ram czasowych dla wskazanego obowiązku. Co więcej, zdaniem prokuratora zwrot „okres jesienno-zimowy” jest zwrotem nieostrym, co może powodować problemy ze stosowaniem kwestionowanego zapisu w praktyce.