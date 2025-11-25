Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Gmina nie może ograniczyć czasowo pomocy dla kotów

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, powinna być sprawowana przez okres, na jaki ustanawiany jest program opieki nad zwierzętami przyjęty daną uchwałą.

Publikacja: 25.11.2025 05:10

Gmina nie może ograniczyć czasowo pomocy dla kotów

Gmina nie może ograniczyć czasowo pomocy dla kotów

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność jednego z paragrafów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dotyczącego dokarmiania wolno żyjących kotów. To efekt skargi, jaką do WSA wniósł prokurator rejonowy. Dotyczyła ona zapisu, iż sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi następuje poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym.

Prokurator uznał, iż taka regulacja stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy o ochronie zwierząt (u.o.z.), albowiem ogranicza obowiązek opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmiania, wyłącznie do okresu jesienno-zimowego. Tymczasem, jak zauważono w skardze, jest to sytuacja nie do pogodzenia z koniecznością realizacji zadania własnego określonego w art. 11 ust. 1 u.o.z., które gmina powinna realizować przez cały rok. Przepis nie zakreśla bowiem ram czasowych dla wskazanego obowiązku. Co więcej, zdaniem prokuratora zwrot „okres jesienno-zimowy” jest zwrotem nieostrym, co może powodować problemy ze stosowaniem kwestionowanego zapisu w praktyce.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kreatywność w urzędzie też jest potrzebna
Administracja
Teresa Siudem: Kreatywność w urzędzie też jest potrzebna
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Urzędnik-innowator w administracji publicznej
Administracja
Urzędnik-innowator w administracji publicznej
Czy zmiany organizacyjne w samorządzie mają wpływ na sytuację pracowników?
Administracja
Czy zmiany organizacyjne w samorządzie mają wpływ na sytuację pracowników?
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK składa się danemu pracodawcy tylko raz
Administracja
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK składa się danemu pracodawcy tylko raz
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Gmina nie musi odbierać odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do której dostęp jest utrudniony.
Administracja
Teresa Siudem: Gmina nie musi odbierać odpadów bezpośrednio z nieruchomości
Reklama
Reklama
e-Wydanie