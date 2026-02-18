Rzeczpospolita
Kto odpowiada za zaniedbania przeciwpożarowe?

Właściciel, zarządca, współwłaściciele części wspólnych, gmina, a nawet spółka wodociągowa – katalog podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązków przeciwpożarowych jest szeroki.

Publikacja: 18.02.2026 04:50

Foto: Adobe Stock

Magdalena Kuchnio

SPIS TREŚCI

  1. Przepisy przeciwpożarowe a obowiązki właściciela nieruchomości
  2. Przepisy przeciwpożarowe a zarządca nieruchomości
  3. Przepisy przeciwpożarowe a gdy właścicieli jest więcej
  4. Przepisy przeciwpożarowe a obowiązki sąsiada
  5. Przepisy przeciwpożarowe. Przeglądy hydrantów
  6. Przepisy przeciwpożarowe. Stare budynki, nowe wymogi

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada nie tylko właściciel nieruchomości. Obowiązki w tym zakresie ciążą na wszystkich podmiotach korzystających ze środowiska, z budynku, obiektu lub terenu – zarówno na osobach fizycznych, jak i prawnych czy jednostkach organizacyjnych. Każdy z nich musi zabezpieczyć użytkowaną przestrzeń przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Zaniedbania łączą się zaś z ryzykiem odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 188; dalej: u.o.p.) obejmuje także jednostki samorządu terytorialnego. Gminy sprawują bowiem nadzór nad realizacją zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń (art. 3 u.o.p.).

