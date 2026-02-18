Kto odpowiada za zaniedbania przeciwpożarowe?

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada nie tylko właściciel nieruchomości. Obowiązki w tym zakresie ciążą na wszystkich podmiotach korzystających ze środowiska, z budynku, obiektu lub terenu – zarówno na osobach fizycznych, jak i prawnych czy jednostkach organizacyjnych. Każdy z nich musi zabezpieczyć użytkowaną przestrzeń przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Zaniedbania łączą się zaś z ryzykiem odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 188; dalej: u.o.p.) obejmuje także jednostki samorządu terytorialnego. Gminy sprawują bowiem nadzór nad realizacją zadań związanych z zapobieganiem powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń (art. 3 u.o.p.).