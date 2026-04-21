Czy nalicza się wpłaty do PPK za okres przed „zapisaniem” pracownika do PPK?

- Pracownica, w wieku 56 lat, złożyła nam wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK 2 kwietnia i od razu w tym dniu została „zapisana” do PPK (pracownica miała potrzebny do tego okres zatrudnienia). 3 kwietnia wypłaciliśmy składnik wynagrodzenia przysługujący jej za marzec. Czy od tej należności należało obliczyć i pobrać wpłaty do PPK?

Tak. Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi po „zapisaniu” go do PPK. W przypadku gdy w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownica była już uczestniczką PPK, pracodawca miał obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK od tego wynagrodzenia – nawet gdy przysługiwało ono pracownicy za wcześniejszy okres.