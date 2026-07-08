Ostateczna decyzja administracyjna co do zasady korzysta z ochrony trwałości. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji, w tym stwierdzenie ich nieważności. W praktyce wątpliwości budzi rozgraniczenie przesłanek nieważności od podstaw wznowienia postępowania oraz odpowiedź na pytanie, czy ochrona ta obejmuje również decyzje o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: