Rzeczpospolita
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Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej mogą budzić wątpliwości

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje zamknięty katalog przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji. Orzecznictwo pokazuje jednak, że ich stosowanie nie zawsze jest jasne, zwłaszcza w odniesieniu do wad proceduralnych i decyzji o umorzeniu postępowania.

Publikacja: 08.07.2026 04:30

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej mogą budzić wątpliwości

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej mogą budzić wątpliwości

Foto: Adobe Stock

Aneta Fornalik, Agata Wencel-Socha

Ostateczna decyzja administracyjna co do zasady korzysta z ochrony trwałości. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji, w tym stwierdzenie ich nieważności. W praktyce wątpliwości budzi rozgraniczenie przesłanek nieważności od podstaw wznowienia postępowania oraz odpowiedź na pytanie, czy ochrona ta obejmuje również decyzje o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

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