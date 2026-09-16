Rzeczpospolita
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Czy odwołanie od decyzji administracyjnej może zaszkodzić?

Organ odwoławczy ponownie rozpoznaje sprawę, ale nie ma pełnej swobody w kształtowaniu sytuacji osoby, która zakwestionowała decyzję. Pogorszenie jej położenia jest dopuszczalne tylko wyjątkowo – przypomniał NSA.

Publikacja: 16.09.2026 04:40

Ponowne rozpatrzenie sprawy administracyjnej – prawa odwołującego się

Ponowne rozpatrzenie sprawy administracyjnej – prawa odwołującego się

Foto: Adobe Stock

Sylwia Potępa-Koziej, Aleksandra Pikuła-Warzocha

SPIS TREŚCI

  1. Odwołanie uruchamia ponowne rozpoznanie sprawy
  2. Niekorzyść trzeba ocenić obiektywnie
  3. Dwa wyjątki, które należy rozumieć ściśle
  4. NSA: wyjątku nie można dopisać po wydaniu decyzji
  5. Ochrona komplikuje się, gdy odwołań jest kilka
  6. Decyzja kasacyjna może oznaczać pośrednie ryzyko
  7. Cofnięcie odwołania nie zawsze zamyka sprawę
  8. Jak strona powinna formułować zarzut
  9. Odwołanie powinno być bezpiecznym instrumentem kontroli

Strona otrzymuje decyzję częściowo dla siebie korzystną. Nie zgadza się jednak z wysokością przyznanego świadczenia, zakresem zezwolenia albo jednym z nałożonych obowiązków, dlatego wnosi odwołanie. Organ drugiej instancji nie tylko nie uwzględnia jej żądania, lecz usuwa także tę część rozstrzygnięcia, która była dla niej korzystna. Czy samo uruchomienie kontroli instancyjnej mogło otworzyć drogę do takiego rezultatu?

Co do zasady nie. Art. 139 kodeksu postępowania administracyjnego ustanawia zakaz reformationis in peius: organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Ochrona nie ma jednak charakteru absolutnego. Ustawa pozwala od niej odstąpić, jeżeli zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo albo interes społeczny.

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