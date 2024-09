Kontrole wykorzystania pomocy dla firm przyznanej w związku z covidem

Mało kto dzisiaj pamięta, ale w 2020 i na początku 2021 roku większości przedsiębiorców przysługiwały różne rodzaje wsparcia. Jednym z większych instrumentów wsparcia były świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy udzielane przez wojewódzkie urzędy pracy, a także dofinansowania części wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy oraz tzw. zwolnienia z ZUS. Instrumenty te co do zasady opierały się na częściowym i czasowym odciążeniu pracodawców z kosztu wypłaty wynagrodzeń, w sytuacji gdy taki pracodawca zdecydował się utrzymać zatrudnienie i płace dla zatrudnionych pracowników. Były to w zasadzie różne instrumenty wsparcia, czasem trochę podobne, ale jednak inne, które powinny się uzupełniać, a nie konkurować ze sobą.