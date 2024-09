Polski Ład (a dokładniej ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; DzU 2021 poz. 2105) wprowadził wiele szeroko dyskutowanych zmian w podatkach. Te najbardziej znane dotyczyły jednak PIT. Zmiany w CIT jako mniej atrakcyjne pozostawiono do dyskusji specjalistom, tymczasem to one – naszpikowane błędami logicznymi i gramatycznymi – przyniosły niemałą rewolucję i to metodami trudnymi do zaakceptowania dla przeciętnego interpretatora prawa. Przy czym to właśnie one, w przeciwieństwie do wielu nowości w PIT, przetrwały burzę i obowiązują w niezmienionym zakresie, uzyskując własne linie orzecznicze.