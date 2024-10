Czy można podważyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Można obalić domniemanie prawdziwości deklaratoryjnego wpisu do rejestru przedsiębiorców. Skarżący ma prawo przedstawić dowody mogące wskazywać na odmienne wnioski od tych wynikających z danych rejestrowych, co obliguje sąd do ich dokładnej analizy.