Kilka skutecznych sposobów na sukcesję w biznesie

Sukcesja to inaczej następstwo prawne, czyli wejście jednego podmiotu w prawa i obowiązki innego. W ostatnich latach o sukcesji mówi się głównie w kontekście biznesu. Do głosu doszła bowiem demografia. Większość właścicieli prężnie działających firm zbliża się lub wręcz osiągnęła wiek emerytalny. Pojawia się naturalne pytanie, co dalej z firmą? Czy będą ją prowadzić dzieci? Czy może odkupią ją kluczowi pracownicy? A może inna firma zainteresuje się jej przejęciem? W praktyce jest kilka sprawdzonych modeli sukcesyjnych. Ich wybór zależy zarówno od woli pierwotnego właściciela, ale także faktycznych możliwości (np. woli dzieci lub potencjału firmy pod kątem sprzedaży). Podstawowym celem profesjonalnie przeprowadzonej sukcesji jest zapewnienie ciągłości w działaniu firmy oraz ochrona zgromadzonego majątku.