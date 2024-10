Komplementariusze też muszą uzyskać absolutorium

Absolutorium kojarzone przede wszystkim ze skwitowaniem działalności członków organów spółek kapitałowych odnosi się także do spółki komandytowo-akcyjnej.

Jeżeli w SKA została powołana rada nadzorcza, to znajdują do niej zastosowanie, na mocy art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. przepisy kodeksu spółek handlowych o radzie nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym art. 395 § 2 pkt 3 wskazujący, że corocznie walne zgromadzenie podejmuje decyzję w przedmiocie absolutorium dla członków organów spółki. Decyzja ta należy jedynie do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a komplementariusze się w tym przedmiocie nie wypowiadają (art. 146 § 1 pkt 3 k.s.h.