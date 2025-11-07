Działalność konkurencyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest działalność konkurencyjna? Kogo dotyczy? Czy w umowie spółki można rozszerzyć zakres zakazu konkurencji? Jakie wywołuje to skutki w relacjach wewnątrzspółkowych oraz w relacjach z podmiotami trzecimi?

Działalność konkurencyjna może być definiowana w różny sposób. Zakres przedmiotowy, podmiotowy, czasowy oraz terytorialny zakazu konkurencji, najczęściej określony jest w umowie pomiędzy stronami. Strony powinny więc określić wyraźnie, czego dotyczyć ma zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, a więc czego robić nie może podmiot zobowiązany, jakich podmiotów trzecich zakaz ten dotyczy, a więc na rzecz kogo podmiot zobowiązany nie może świadczyć działalności pokrywającej się – choćby częściowo – z zakresem działalności podmiotu uprawnionego, w jakim czasie oraz na jakim rynku. W dalszej części artykułu działalność konkurencyjna dotyczyć będzie takiej aktywności na rynku podmiotu zobowiązanego, która narusza interes podmiotu uprawnionego lub mu zagraża, poprzez prowadzenie działalności pokrywającej się z zakresem działalności podmiotu uprawnionego.