Julita Karaś-Gasparska: Śmierć, podatki i nie tylko

Osoby, które decydują się na to, aby wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć prowadzenie działalności gospodarczej, stają przed wyborem, jaką formę tej działalności wybrać. Możliwości jest dużo, a jednym z aspektów, które na pewno należy wziąć pod uwagę, jest wysokość podatków, które trzeba będzie płacić. Do wyboru jest m.in. spółka komandytowa. Ma ona liczne zalety, m.in. możliwość odliczenia zapłaconego przez nią CIT przez komplementariusza, jeśli jest on osobą fizyczną; możliwość korzystania z estońskiego CIT; duża elastyczność w zakresie dostępu do środków finansowych czy brak obowiązku płacenia daniny solidarnościowej. Spółka komandytowa ma też wady, które zmniejszają jej atrakcyjność, jak choćby dwuetapowy proces przekształcenia jednoosobowej działalności w taką spółkę. Czy zatem warto prowadzić biznes w formie spółki komandytowej? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w artykule: „Czy warto prowadzić biznes w formie spółki komandytowej”.