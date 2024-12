Czy warto prowadzić biznes w formie spółki komandytowej

Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej było w Polsce bardzo popularne, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorców do czasu opodatkowania ich przychodów podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2021 roku. Wciąż mogą one jednak stanowić atrakcyjną formę prowadzenia biznesu. To szczególnie dobra forma funkcjonowania dla firm, które cenią sobie elastyczność w zakresie dostępu do środków i niższe efektywne obciążenia fiskalne. Stanowią one również doskonałą alternatywę dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Dlaczego?