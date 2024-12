W artykule omówimy, czym w ogóle jest podział spółki, jakie są rodzaje podziałów, jak przebiega sam proces podziału spółki i jak wykorzystać tę formę reorganizacji w celu dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzonym biznesem.

Dwie formy podziału

Procedura podziału spółek jest uregulowana w kodeksie spółek handlowych (KSH). Dotyczy ona, co do zasady, spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jeśli chodzi o spółki osobowe, to wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna, która również może być przedmiotem podziału.

Podział spółki jest skomplikowanym procesem prawnym, wymagającym współdziałania wielu stron, w tym wspólników lub akcjonariuszy, zarządu, a także w określonych sytuacjach biegłych rewidentów. Proces podziału, podobnie jak większość zmian w spółkach prawa handlowego, kończy się wpisem zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Podział spółki może przybrać dwie zasadnicze formy, zależnie od celu restrukturyzacji i potrzeb biznesowych.

1. Podział przez wydzielenie

W tej formie podziału jedynie część majątku istniejącej spółki jest przenoszona na inną istniejącą spółkę lub nowo utworzoną spółkę, a pierwotna spółka nadal istnieje. Ten rodzaj podziału jest najczęściej stosowany, gdy przedsiębiorstwo chce wydzielić określony segment działalności, np. oddzielić dział produkcyjny od działu handlowego. W ramach tej formy mamy dwa warianty podziału, to jest podział przez wydzielenie (udziały w spółce wydzielanej obejmują wspólnicy spółki dzielonej) lub podział przez wyodrębnienie (udziały w spółce wyodrębnionej obejmuje spółka dzielona). Podział przez wyodrębnienie zaistniał w polskim porządku prawnym dopiero we wrześniu 2023 roku, więc jest stosunkowo nowym rozwiązaniem.

2. Podział przez podział pełny (rozbiór)

W tej formie cały majątek spółki dzielonej jest przenoszony na inne spółki – istniejące lub nowo powstałe – a pierwotna spółka przestaje istnieć. Jest to bardziej radykalne rozwiązanie, często stosowane w przypadku konieczności likwidacji pierwotnej struktury organizacyjnej. W ramach pełnego podziału wyróżniamy podział przez przejęcie, podział przez zawiązanie nowych spółek, podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki.

Plan podziału

Proces podziału jest wieloetapowy i wymaga starannego przygotowania, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz ochronę interesów wszystkich zaangażowanych stron. Kluczowym etapem procesu jest przygotowanie planu podziału spółki. Zarząd spółki dzielonej przygotowuje szczegółowy plan podziału, w którym określa: strukturę podziału, przenoszony majątek, udziały lub akcje dla wspólników oraz inne kluczowe elementy. Jeśli w ramach podziału część majątku przenoszona jest do spółki istniejącej, to plan podziału powinien być uzgodniony przez spółkę dzieloną ze spółkę przejmującą.

Po przyjęciu planu podziału należy go zgłosić do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub spółki przejmującej oraz ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału. Ponadto w pewnych sytuacjach plan podziału musi zostać zweryfikowany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd. Jego zadaniem jest ocena, czy plan jest rzetelny i zgodny z prawem. Czas, kiedy biegnie termin ogłoszenia planu podziału, to moment, kiedy zarząd powinien poinformować wspólników lub akcjonariuszy o zamiarze podziału, a ci z kolei mają czas na zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi podziału. Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały o podziale. W zależności od rodzaju podziału uchwałę tę podejmują tylko wspólnicy spółki dzielonej lub wspólnicy spółki dzielonej i przejmującej. Po zatwierdzeniu planu, dopełnieniu wszystkich formalności oraz podjęciu uchwały o podziale zmiany są zgłaszane do KRS. Proces podziału kończy wpisanie zmian do rejestru przedsiębiorców.

Korzyści z reorganizacji

Reorganizacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem procedury podziału spółki może przynieść wiele korzyści. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim dywersyfikację ryzyka związanego z różnymi segmentami działalności. Optymalizacja struktury pozwala na wyodrębnienie bardziej efektywnych jednostek organizacyjnych i oddzielenie ich od tych mniej rentownych, które mogą stwarzać ryzyko dla całej działalności. W ramach jednej spółki mogą funkcjonować różne działalności, czasem zupełnie od siebie niezależne.

PRZYKŁAD

W rodzinnej firmie produkcyjnej zarząd postanowił reinwestować zyski poprzez zakup nieruchomości, które następnie zostały przeznaczone do wynajmowania. Po kilku latach takiego działania okazało się, że działalność produkcyjna zaczęła przynosić straty, podczas gdy sytuacja części przedsiębiorstwa skupiająca się na najmie była wciąż dobra i stabilna. Wspólnicy wraz zarządem podjęli decyzję o sprzedaży części przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją, jednak nie chcieli wyzbywać się nieruchomości. W celu realizacji powyższych planów transakcję sprzedaży poprzedzono podziałem spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się najmem do nowej spółki. W starej spółce, przeznaczonej do sprzedaży, pozostała tylko część produkcyjna przedsiębiorstwa.

Jak pokazuje powyższy przykład, korzyścią, jaką niesie ze sobą podział spółki, jest również ułatwienie pozyskania inwestorów – oddzielone spółki mogą bowiem łatwiej przyciągać nowych inwestorów zainteresowanych określonym segmentem.

Choć podziały spółek nie są łatwym procesem, to rozważając chęć reorganizacji, warto i tę formę wziąć pod uwagę, jest to bowiem skuteczna strategia dywersyfikacji ryzyka biznesowego. Dzięki podziałowi możliwe jest ograniczenie ryzyk związanych z działalnością poszczególnych części biznesu oraz lepsze zarządzanie zasobami i finansami. Rozdzielając działalności o różnym profilu ryzyka, przedsiębiorstwo może chronić swoje najbardziej dochodowe segmenty przed negatywnym wpływem problemów w innych obszarach działalności.

Dodatkowo, podział spółki umożliwia bardziej precyzyjne dostosowanie strategii biznesowej do specyfiki poszczególnych sektorów rynku, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy relacji z inwestorami. Taka struktura sprzyja także pozyskiwaniu kapitału, gdyż wyodrębnione spółki mogą być bardziej atrakcyjne dla określonych grup inwestorów. Niemniej jednak proces podziału wymaga starannego planowania i analizy, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych, podatkowych czy organizacyjnych.

Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, radca prawny i menedżer zespołu prawnego w Mariański Group