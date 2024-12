Julita Karaś-Gasparska: Koniec roku. O czym trzeba pamiętać?

Ostatnie dni grudnia to nie tylko czas na układanie planów na następny rok, ale bardzo pracowity okres dla prowadzących firmy i dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia księgowe. Podatnicy, którzy ewidencjonują zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (osoby fizyczne, spółki cywilne, a także spółki jawne oraz spółki partnerskie składające się tylko z osób fizycznych), są obowiązani do sporządzania i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki spis trzeba sporządzić m.in. na koniec każdego roku podatkowego, a więc z datą 31 grudnia. Następnie w terminie 14 dni należy wycenić remanent, a jego wartość wpisać do podatkowej księgi.