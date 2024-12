Fundacja rodzinna – kompleksowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku

Choć nazwa sugeruje, że fundacja rodzinna skierowana jest wyłącznie do rodzin, to w praktyce jej beneficjentami mogą być również osoby trzecie. Fundacja rodzinna to instytucja prawna wprowadzona do polskiego systemu prawnego 22 maja 2023 r. W krajach takich jak Austria, Holandia czy Niemcy podobne rozwiązania funkcjonują od lat, zapewniając skuteczne narzędzie ochrony i zarządzania majątkiem. Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie aktywów, zarządzanie nimi oraz świadczenie korzyści finansowych na rzecz beneficjentów.