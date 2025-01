Teresa Siudem: Wspólnik przejmuje kontrolę nad spółką

W każdej spółce, która ma co najmniej dwóch udziałowców, ścierają się różne interesy. Gdy nie potrafią oni znaleźć kompromisowego rozwiązania, może dojść do konfliktu. Wspólnicy wówczas poszukują sposobów, by „postawić na swoim”. Wykorzystują różnorodne metody, aby osłabić pozycję konkurenta, a nawet wyeliminować go ze spółki. Przykładowo marginalizacja jednego z wspólników może nastąpić poprzez zwiększenie ogólnej liczby udziałów w spółce, które zostaną objęte przez innych wspólników, z pominięciem „tego” wspólnika. W ten sposób jego siła głosu maleje, a wpływ na podejmowane decyzje w spółce staje się ograniczony.