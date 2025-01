Dlaczego niezbędna jest niezależność regulatorów

W „Rzeczpospolitej” („Cyfrowy ekosystem, czyli potrzeba koordynacji regulatorów”, 31 lipca 2024 r.) pisałam, że cyfrowa rewolucja już dawno zadomowiła się u nas, a brak skutecznego nadzoru prowadzi do napięć społecznych. Wskazywałam na konieczność zapewnienia niezależności organów regulacyjnych. Tymczasem w Zjednoczonym Królestwie – jak wskazuje „The Guardian” – przewodniczący Competition and Markets Authority (CMA), Marcus Bokkerink, został właśnie zmuszony do ustąpienia ze stanowiska po dwóch latach urzędowania. Zazwyczaj kadencja przewodniczącego CMA trwa pięć lat. Miejsce ustępującego przewodniczącego ma zająć były szef Amazon UK, Doug Gurr, a jego zadaniem będzie wspieranie wzrostu gospodarczego. Decyzję tę podjęto z inicjatywy ministrów Partii Pracy, żeby wysłać pozytywny sygnał do biznesu, a celem mają być „prowzrostowe decyzje regulatorów”, które mają wspierać brytyjską gospodarkę i zwiększać zamożność społeczeństwa.