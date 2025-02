Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z koła ratunkowego – postępowania restrukturyzacyjnego. Wśród kilku form restrukturyzacji, najpopularniejszą, a zarazem najmniej sformalizowaną, jest postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU). Umożliwia ono podjęcie działań naprawczych oraz wstrzymanie egzekucji, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca spełni ustawowe wymogi, i to w określonym czasie. Jednym z kluczowych obowiązków jest przedstawienie sądowi propozycji układowych z wierzycielami w ciągu trzech miesięcy.

Po zatwierdzeniu układu przez sąd, przedsiębiorca staje przed kolejnymi wyzwaniami: musi zapewnić firmie płynność finansową i regulować bieżące zobowiązania. Ich niespłacanie może bowiem doprowadzić do uchylenia całego układu, a w konsekwencji doprowadzić do upadłości.

Jak jej uniknąć? Na co zwrócić uwagę w postępowaniu o zatwierdzenie układu, by zakończyło się sukcesem? O tym piszemy w Tygodniku Przedsiębiorców. Zapraszam do lektury.