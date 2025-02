Nieuczciwa konkurencja – jak szybko i sprawnie zabezpieczyć roszczenia

Czy Twój konkurent wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach podobnych lub identycznych do Twoich? Oznacza towary logo, które łudząco przypomina Twoje lub wręcz używa Twojego bez zgody? A może skopiował system (know-how), który wypracowywałeś przez lata i który przynosił Ci ogromne przychody, żerując na Twojej renomie? Czy rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o Tobie lub Twoim produkcie? Wymienione działania to tylko niektóre z czynów nieuczciwej konkurencji, które naruszają interesy przedsiębiorców i podlegają ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („ZNKU”).