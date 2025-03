Zawiadomienie o zbyciu udziałów spółki z o.o. – konsekwencje prawne

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak przy innych spółkach kapitałowych, zasadą jest zmienność składu osobowego wspólników (akcjonariuszy) spółki. Udziały, jako zbywalne prawa majątkowe, mogą być przenoszone pomiędzy podmiotami prawa i choć umowa spółki może przewidywać w tym zakresie pewne ograniczenia, to całkowite wyłączenie możliwości zbycia udziału jest niedopuszczalne. Z przeniesieniem udziałów łączy się wiele doniosłych prawnie konsekwencji. W szczególności istotne są prawa i obowiązki korporacyjne przysługujące wspólnikowi spółki. To one stanowią przedmiot zainteresowania nabywcy udziałów. Kiedy jednak ów nabywca będzie mógł w pełni korzystać z praw przysługujących wspólnikowi?