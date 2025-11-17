– W obliczu globalnej walki o talenty, przyspieszenia postępu technologicznego, dynamicznej sytuacji geopolitycznej i wyzwań demograficznych w Polsce, nie możemy pozwolić sobie na niewykorzystanie potencjału kobiet. Różnorodność to nie tylko wartość – to warunek rozwoju i przewagi konkurencyjnej – podkreśla Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu, komentując tegoroczną edycję raportu FLB o kobietach w spółkach giełdowych, która zostanie opublikowana w ten poniedziałek.

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym raportu, w którym FLB podsumowuje najnowsze wyniki swoich analiz dotyczących sytuacji kobiet w biznesie na przestrzeni ostatnich lat, w tym ich udziału we władzach spółek notowanych na rynku głównym GPW.