Utworzenie adresu do e-Doręczeń, nie jest kwestią dobrej woli przedsiębiorcy, ale jego obowiązkiem. Dotyczy on wszystkich firm – zarówno tych, zarejestrowanych w KRS, zazwyczaj spółek, jak i jednoosobowych działalności, wpisanych do CEiDG. Z tym, że ustawodawca obowiązek utworzenia adresu do e-Doęrczeń rozłożył w czasie. Do 1 kwietnia 2025 roku muszą to zrobić przedsiębiorcy z KRS, natomiast jednoosobowe firmy mają na to czas do 1 października 2026 roku. Podmioty, które od 1 stycznia 2025 roku rejestrują działalność w CEIDG albo w KRS, zakładają skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji.

Adres do e-Doręczeń będzie służył do oficjalnej korespondencji z instytucjami publicznymi, takimi jak ZUS, urzędy skarbowe, czy urzędy gminy. Zastąpi on tradycyjną korespondencję papierową oraz system ePUAP. List wysłany na adres do e-Doręczeń przedsiębiorcy będzie miał taki sam skutek prawny, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Z utworzeniem adresu do e-Doręczeń wiążą się również inne obowiązki, w tym wybór operatora usługi doręczenia elektronicznego oraz, w przypadku spółek, wskazanie osoby fizycznej pełniącej funkcję administratora skrzynki do doręczeń.

Jak prawidłowo dopełnić tych formalności ? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.