E-Doręczenia - nowe obowiązki dla firm już od 1 kwietnia. Jak uniknąć problemów?

Od 1 kwietnia 2025 r., przy składaniu wniosku o wpis zmiany do KRS, spółki będą musiały zgłosić posiadany adres do e-Doręczeń (o ile go utworzyły) lub podać dane potrzebne do jego utworzenia za pośrednictwem KRS (w przypadku spółek, które takiego adresu jeszcze nie posiadają). W tym drugim przypadku, po dokonaniu przez referendarza sądowego wpisu do KRS dane dotyczące adresu do e-Doręczeń zostaną automatycznie przekazane do tzw. Bazy Adresów Elektronicznych.