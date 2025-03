Sztuczna inteligencja (AI) wkracza w coraz więcej obszarów naszego życia. Powszechnie stosowana jest w zakupach i reklamie online, gdzie dostarcza spersonalizowanych informacji na temat historii poprzednich zakupów i wyszukiwania; w logistyce, w planowaniu zakupów, produkcji przemysłowej, tłumaczeniu tekstów, transporcie, cyberbezpieczeństwie, gdzie poprzez analizowanie danych i wzorców zachowań może pomóc w rozpoznawaniu i zwalczaniu cyberataków, w zwalczaniu dezinformacji, rolnictwie, optymalizacji procesów produkcyjnych czy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Reklama

Rozwój sztucznej inteligencji ma bardzo duży wpływ także na księgowość. Nowoczesne technologie to dla księgowych ogromne wsparcie. Pozwalają oszczędzić czas i zwiększyć efektywność dzięki automatyzacji księgowania i procesów finansowych, umożliwiają automatyczne generowanie raportów, analizę i wizualizację danych, co pomaga podejmować decyzje w firmie, pomagają także w wykrywaniu błędów i nieprawidłowości.

Czy w związku z tym księgowi powinni się martwić możliwością utraty pracy? Czy automatyzacja procesów może doprowadzić do zastąpienia ich przez algorytmy? W dzisiejszym dodatku piszemy na temat AI w nowoczesnych finansach i księgowości (Pieniądze pod kontrolą, czyli AI w nowoczesnych finansach i księgowości), o tym, że oferuje ona narzędzia do analizy i interpretacji dużych zbiorów informacji, które stają się kluczowym narzędziem podejmowania decyzji zarządczych i że w związku z tym zmienia się rola księgowych, którzy coraz częściej pełnią funkcję doradców w zakresie finansów, podatków czy prawa. Piszemy, że AI wciąż potrzebuje ludzkiego nadzoru i nie jest w stanie zastąpić człowieka w kluczowych decyzjach. To człowiek odpowiada za etykę i kierunek rozwoju tej technologii. Księgowi mogę zatem (na razie) spać spokojnie.

W dzisiejszym dodatku piszemy także o różnych zagadnieniach związanych z upadłością, m.in. o tym, że upadłość konsumencka staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą. W szczególności dotyczy to byłych przedsiębiorców, którzy wpadli w spiralę zadłużenia, prowadząc swoje firmy (Byli przedsiębiorcy chętniej ogłaszają upadłość konsumencką). Piszemy też o zarzucie bezskuteczności czynności prawnej w odpowiedzi na wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości (Wyłączenie składnika mienia z masy upadłości – przesłanki, procedury, skutki) i o tym, że zgłoszenie przez członka zarządu spółki z o.o. wniosku o upadłość nie zawsze uchroni go przed egzekucją z jego osobistego majątku (Zgłoszenie wniosku o upadłość nie zawsze chroni przed egzekucją).

Reklama

Zapraszam do lektury.