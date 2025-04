Prawo karne może być narzędziem zarządzania spółką

Jak wspólnik mniejszościowy może wpływać na zarządzanie spółką za pomocą prawa karnego? Pozornie takie pytanie może zaskakiwać. W końcu wydawać by się mogło, że to prawo handlowe i gospodarcze służą temu, aby regulować prawnie funkcjonowanie spółek. Prawo karne służy natomiast jedynie temu, aby penalizować nieprawidłowości w zarządzaniu nimi. Okazuje się jednak, że w wyniku nieprzemyślanej nowelizacji kodeksu karnego to rozróżnienie przestało być w pełni aktualne.