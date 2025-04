Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o.

Jednym z obligatoryjnych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników stanowiące forum dyskusyjne wspólników spółki. Jako organ uchwałodawczy, zrzeszający w sobie wspólników spółki, zgromadzenie wspólników jest niejako polem do podejmowania kluczowych dla spółki decyzji. Zapadają one w formie uchwał, które podejmowane są przez zgromadzenie wspólników w prawem przewidzianym trybie i dotyczą one najważniejszych spraw spółki z o.o.