Julita Karaś-Gasparska: Prowadzisz firmę, zachowaj czujność

Oszustwo podatkowe polega na celowym uniknięciu opodatkowania lub zmniejszeniu wysokości podatku do zapłaty. Oszustwo na dużą skalę może mieć formę karuzeli podatkowej, w której bierze udział kilka, a nawet kilkadziesiąt firm. Do wyłudzenia podatku używany jest towar, który kilka razy jest wywożony z Polski i znowu do niej wraca. Innymi słowy, kręci się niczym w karuzeli. W karuzelę wplątywani są uczciwie działający przedsiębiorcy. Na ogół są to osoby nieuważne, które nie zachowały należytej staranności i nie zweryfikowały swojego kontrahenta. Zdarza się także, że są to przedsiębiorcy zachęceni atrakcyjnymi warunkami transakcji i możliwością szybkiego zysku, osiągniętego bez wielkiego wysiłku. Kiedy już przestępstwo podatkowe zostaje wykryte, okazuje się, że całe zyski trafiły do przestępców, natomiast osoba wciągnięta w nielegalną działalność zostaje z długiem wobec Skarbu Państwa i z groźbą poniesienia kary, nawet pozbawienia wolności.