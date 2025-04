Przedawnienie prawa do wypełnienia weksla in blanco

Weksel in blanco jest dokumentem, który nie zawiera wszystkich ustawowych elementów treści weksla, składając się co najmniej z własnoręcznego podpisu wystawcy weksla, złożonego na przedniej stronie weksla w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uzupełnienie treści tego weksla następuje przez jego posiadacza w razie zaistnienia warunków określonych w treści porozumienia stron będącym podstawą wręczenia weksla in blanco.