Wspólnicy spółki z o.o. mogą zdecydować, że zysk wypłacą w całości jako dywidendę albo że pozostawią go w spółce, przeznaczając na inwestycje. Nie wszyscy udziałowcy mogą być zadowoleni z decyzji o „zatrzymaniu” zysku w spółce. Czy to oznacza, że mogą wystąpić z roszczeniem o wypłatę dywidendy? – Nie mają takiego prawa. Podstawą do wystąpienia z roszczeniem jest uchwała o wypłacie dywidendy. Jeśli nie została podjęta, wspólnik nie może żądać wypłaty.

Podobne zasady obowiązują w spółkach akcyjnych. Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2023 r. (II CSKP 1302/22) stwierdził: „Podejmując stosowną uchwałę akcjonariusze rozstrzygają dwie kwestie – czy w ogóle wypłacić dywidendę, a jeżeli tak, to jaką część zysku na nią przeznaczyć. Dopiero z chwilą powzięcia uchwały walnego zgromadzenia przyznającej akcjonariuszom prawo do dywidendy, nabywają oni roszczenie do spółki o wypłatę. Ponadto, żaden przepis kodeksu spółek handlowych nie przewiduje obowiązku wypłaty dywidendy na skutek żądania akcjonariusza mniejszościowego”.

