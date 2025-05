Teresa Siudem: Unijna walka z nadmiarem opakowań - nowe obowiązki dla firm

Nowe wymogi wprowadza rozporządzenie UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Będzie stosowane już od 12 sierpnia przyszłego roku, i to bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie trzeba go, więc implementować do polskiego prawa.

Rozporządzenie ma zapobiegać powstawaniu odpadów – opakowania będą musiały nadawać się do recyklingu. Będą więc projektowane tak, by dało się je przetworzyć na surowce wtórne, w sposób „ekonomicznie opłacalny”. W procesie ich produkcji konieczne będzie również ograniczenie substancji niebezpiecznych oraz materiałów, które utrudniają recykling.