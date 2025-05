Estoński CIT - czy nieoprocentowana pożyczka jest ukrytym zyskiem

Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest uregulowany w art. 28c-art. 28t ustawy o CIT (rozdział 6b ustawy o CIT). Zasadniczo przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest efektywna dystrybucja zysku ze spółki do jej wspólnika, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji. Istotą tej formy opodatkowania jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest bowiem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami / akcjonariuszami/wspólnikami (tzw. ukryte zyski). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem (estońskim CIT).