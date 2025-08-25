Przedsiębiorca może wykorzystywać w prowadzonej działalności nie tylko pojazdy wchodzące w skład majątku firmy czy samochody leasingowane albo wynajmowane, ale także prywatne samochody osobowe, motocykle czy motorowery należące do pracowników firmy. Pojazdy te mogą być wykorzystywane do celów służbowych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami. Warunki ustalania oraz sposobu zwracania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Obecnie w rozporządzeniu określone są koszty używania tylko pojazdów spalinowych, poprzez odniesienie do pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego. Przepisy nie dotyczą natomiast pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem i innymi alternatywnymi źródłami energii.

Ale to ma się zmienić. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących tzw. kilometrówki. Nie tylko zakłada on wzrost stawek za 1 km przebiegu (co na pewno ucieszy pracowników), ale także przyznaje prawo do kilometrówek użytkownikom aut elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem. Dotychczasowe kryterium oparte na pojemności skokowej silnika zostanie bowiem zastąpione odniesieniem do mocy silnika. Zgodnie z zapowiedziami rozporządzenie ma wejść w życie, gdy zakończą się prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

O zasadach wypłaty kilometrówki, a także o tym, czy wypłacona kwota jest przychodem pracownika i czy należy od niej zapłacić podatek dochodowy, piszemy w artykule pt. „Pracownik zapłaci podatek od kwoty zwrotu za używania prywatnego auta”.

Zapraszam do lektury.