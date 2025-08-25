Aktualizacja: 25.08.2025 10:24 Publikacja: 25.08.2025 06:00
Nowe stawki w kilometrówce
Foto: Adobe Stock
Przedsiębiorca może wykorzystywać w prowadzonej działalności nie tylko pojazdy wchodzące w skład majątku firmy czy samochody leasingowane albo wynajmowane, ale także prywatne samochody osobowe, motocykle czy motorowery należące do pracowników firmy. Pojazdy te mogą być wykorzystywane do celów służbowych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami. Warunki ustalania oraz sposobu zwracania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Obecnie w rozporządzeniu określone są koszty używania tylko pojazdów spalinowych, poprzez odniesienie do pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego. Przepisy nie dotyczą natomiast pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem i innymi alternatywnymi źródłami energii.
Ale to ma się zmienić. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących tzw. kilometrówki. Nie tylko zakłada on wzrost stawek za 1 km przebiegu (co na pewno ucieszy pracowników), ale także przyznaje prawo do kilometrówek użytkownikom aut elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem. Dotychczasowe kryterium oparte na pojemności skokowej silnika zostanie bowiem zastąpione odniesieniem do mocy silnika. Zgodnie z zapowiedziami rozporządzenie ma wejść w życie, gdy zakończą się prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
O zasadach wypłaty kilometrówki, a także o tym, czy wypłacona kwota jest przychodem pracownika i czy należy od niej zapłacić podatek dochodowy, piszemy w artykule pt. „Pracownik zapłaci podatek od kwoty zwrotu za używania prywatnego auta”.
Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej:
Czytaj więcej:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Przedsiębiorca może wykorzystywać w prowadzonej działalności nie tylko pojazdy wchodzące w skład majątku firmy czy samochody leasingowane albo wynajmowane, ale także prywatne samochody osobowe, motocykle czy motorowery należące do pracowników firmy. Pojazdy te mogą być wykorzystywane do celów służbowych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami. Warunki ustalania oraz sposobu zwracania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Obecnie w rozporządzeniu określone są koszty używania tylko pojazdów spalinowych, poprzez odniesienie do pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego. Przepisy nie dotyczą natomiast pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem i innymi alternatywnymi źródłami energii.
Od 1 stycznia 2026 r. zmniejszy się limit kosztów ze 150 tys. zł do 100 tys. zł dla samochodów spalinowych i hyb...
Spółkę europejską traktuje się w każdym kraju UE tak jak spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem państwa człon...
Sytuacja ostatnich lat, w szczególności wojna za naszą wschodnią granicą sprawiła, że inwestycje w przemysł zbro...
Przedsiębiorca wykazuje w deklaracji rocznej kwoty przekazane fiskusowi, także wtedy, gdy zostały zapłacone z op...
Wejście życie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF zbliża się wielkimi krokami, a w miarę jak ukazują się kolejne...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas