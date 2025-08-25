Rzeczpospolita
Inwestycje w sektorze obronnym dają prawo do ulg podatkowych PIT i CIT

Z uwagi na sytuację geopolityczną i potrzebę wsparcia obronności w Polsce do podmiotów z sektora obronnego kierowane są zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień i dotacji. Podmioty te mogą także korzystać z licznych ulg podatkowych.

Publikacja: 25.08.2025 05:30

Inwestycje w sektorze obronnym dają prawo do ulg podatkowych PIT i CIT

Inwestycje w sektorze obronnym dają prawo do ulg podatkowych PIT i CIT

Foto: Adobe Stock

Joanna Domin-Kędzierska, Agata Czerniak

SPIS TREŚCI

  1. Ulga B+R
  2. Ulga na innowacyjnych pracowników
  3. IP Box
  4. Ulga na prototyp
  5. Ulga na ekspansję
  6. Ulga na robotyzację

Sektor obronny nie ogranicza się wyłącznie do podmiotów skoncentrowanych na produkcji broni, amunicji i materiałów wybuchowych, ale obejmuje również przedsiębiorców działających m.in. w branży chemicznej, elektronicznej, metalowej, stoczniowej, logistycznej, cyberbezpieczeństwa, technologii autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Z uwagi na wymagającą sytuację geopolityczną i dostrzeżoną potrzebę wsparcia obronności w Polsce, w ostatnim czasie konsekwentnie zwiększa się zaangażowanie środków publicznych w ten sektor gospodarki. W szczególności rozbudowuje się system dostępnych zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień i dotacji. Szczegóły możliwości pozyskania decyzji o wsparciu oraz tzw. grantu rządowego zostały przez nas zaprezentowane w treści artykułu „Wsparcie dla sektora zbrojeniowego”, opublikowanego w Tygodniku Podatników 11 sierpnia br. w ramach cyklu artykułów, poświęconego instrumentom wsparcia dla sektora obronnego.

