Inwestycje w sektorze obronnym dają prawo do ulg podatkowych PIT i CIT

Sektor obronny nie ogranicza się wyłącznie do podmiotów skoncentrowanych na produkcji broni, amunicji i materiałów wybuchowych, ale obejmuje również przedsiębiorców działających m.in. w branży chemicznej, elektronicznej, metalowej, stoczniowej, logistycznej, cyberbezpieczeństwa, technologii autonomicznych i sztucznej inteligencji.

Z uwagi na wymagającą sytuację geopolityczną i dostrzeżoną potrzebę wsparcia obronności w Polsce, w ostatnim czasie konsekwentnie zwiększa się zaangażowanie środków publicznych w ten sektor gospodarki. W szczególności rozbudowuje się system dostępnych zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień i dotacji. Szczegóły możliwości pozyskania decyzji o wsparciu oraz tzw. grantu rządowego zostały przez nas zaprezentowane w treści artykułu „Wsparcie dla sektora zbrojeniowego”, opublikowanego w Tygodniku Podatników 11 sierpnia br. w ramach cyklu artykułów, poświęconego instrumentom wsparcia dla sektora obronnego.