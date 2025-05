Kilka sposobów na rozwiązanie konfliktów w spółce

Założyciele przedsiębiorstw, działając w dynamicznym i zmiennym środowisku, borykają się nierzadko z problemem utrzymania dobrych relacji ze swoimi partnerami i inwestorami. Najczęstsze przyczyny sporów to:

- Rozbieżna wizja rozwoju – partnerzy biznesowi mogą mieć różne wizje strategicznego rozwoju spółki, co często prowadzi do sprzeczności i napięć w zarządzie, a w skrajnych przypadkach nawet do paraliżu decyzyjnego.