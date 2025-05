Teresa Siudem: Co ma polska firma do lasów Amazonii

Rozporządzenie EUDR będzie miało bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie wymaga więc implementacji do polskiego porządku prawnego. Rozporządzenie EUDR obejmuje pewne rodzaje towarów, których produkcja w największy sposób przyczynia się do wylesiania i degradacji lasów oraz niektóre wytwarzane z nich produkty. Tom.in. bydło, kakao, kawa, palma olejowa, kauczuk, soja, drewno.

Rozporządzenie zobowiązuje przedsiębiorców, którzy wprowadzają takie produkty do obrotu, wywożą je poza UE lub udostępniają na rynku, do wykazania, że nie przyczyniły się one do degradacji lasów. Jak mają tego dokonać? Przede wszystkim mają zbierać szczegółowe informacje o produktach, już od momentu ich wyprodukowania oraz określać ryzyka związane z ich sprzedażą. Dla dopełnienia tego obowiązku kluczowa jest szczegółowa analiza łańcucha dostaw produktów. Im bardziej złożony jest ten łańcuch, tym większe istnieje ryzyko niezgodności produktów z przepisami rozporządzenia EUDR.