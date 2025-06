Zakup leków na receptę w aptece internetowej – wyrok TSUE

W czasach łatwego dostępu do leków w okolicznościach wolnego rynku, jego uczestnicy wymyślają coraz to nowe formy reklamy. Mają one umożliwić dotarcie do konsumentów bez naruszenia przepisów regulujących reklamę leków. Nierzadko reklamowanie leków jest powiązane z reklamowaniem aptek, które je sprzedają (w Polsce całkowicie zakazanym). Oba te wątki niejako „spotkały się” za sprawą niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Apothekerkammer Nordrhein przeciwko DocMorris NV (C-517/23).