Czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie najmu można zaliczyć do kosztów?

Przedsiębiorca w 2022 r. zawarł umowę najmu powierzchni biurowych. Obecnie, w związku z decyzją o ograniczaniu wydatków, wystąpił do wynajmującego z prośbą o rozwiązanie umowy najmu przed terminem wygaśnięcia. Wynajmujący zgodził się na to pod warunkiem uzyskania od przedsiębiorcy zapłaty wynagrodzenia (za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu). Strony zawarły porozumienie, w którym ustalono kwotę wynagrodzenia netto, którą powiększono o podatek VAT. 30 czerwca 2025 r. wynajmujący (podatnik VAT czynny) wystawił fakturę zgodnie z warunkami porozumienia, a płatność za to wynagrodzenie została uregulowana przelewem bankowym (na rachunek z tzw. białej listy), zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze. Z podpisanego porozumienia jasno wynika, że wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy nie jest ani karą umowną ani odszkodowaniem dla wynajmującego. Z przeprowadzonej przez przedsiębiorcę analizy ekonomicznej wynika, że zmiana lokalizacji biura pozwoliła na znaczące oszczędności. Również porównanie kosztów opłat czynszowych i eksploatacyjnych w nowej i starej lokalizacji wskazuje na oszczędność rzędu kilkunastu tysięcy miesięcznie. Wpływa to na zwiększoną rentowność firmy przedsiębiorcy. Czy wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy najmu stanowi wydatek, który przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?